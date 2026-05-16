Aranan Şahıs 22 Yıl Cezayla Yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 farklı dosyadan toplam 22 yıl 3 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde 29 suç kaydı olan A.B.'nin kasten yaralama, hakaret suçlarından olmak üzere 3 farklı dosyadan toplam 22 yıl 3 ay 27 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR