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Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aranan 15 şahıs yakalandı. Operasyonlarda, hırsızlık suçu başta olmak üzere çeşitli suçlardan arama emri bulunan 15 kişi gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 şahıs yakalandı
17.01.2024 - 22:31,  Güncelleme: 22:33
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Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından 85 personelin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; aranan 15 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından başta hırsızlık suçu olmak üzere çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan şahıslara yönelik 33 ekip ve 85 personelin katılımı ile çalışma yapıldı. Ekipler tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; 10'u 'hırsızlık' suçundan olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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