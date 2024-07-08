Ardahan-Ardanuç kara yolunda sağanak yağış nedeniyle kayalar düştü - Son Dakika
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Ardahan-Ardanuç kara yolunda sağanak yağış nedeniyle kayalar düştü

Ardahan'da etkili olan sağanak yağış, sel ve dolu nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yoluna yamaçtan düşen kayalar trafiğin durmasına neden oldu. Sürücüler kendi imkanlarıyla yolun trafiğe açılmasını sağladı. Yetkililer, sürücüleri heyelan tehlikesine karşı uyardı.

08.07.2024 10:44
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Ardahan'da sağanak yağış, sel ve dolu nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yoluna yamaçtan düşen kayalar trafiğin durmasına neden oldu.

Ardahan'da yaklaşık 3 gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli sağanak yağış nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun bazı noktalarına yükseklerden kopan kaya parçaları düştü. Sürücüler irili ufaklı kaya parçalarını, kendi imkanlarıyla temizleyerek yolun trafiğe açılmasını sağladı.

Yetkililer, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüleri heyelan tehlikesine karşı uyardı.

Şiddetli sağanak Bağdeşen köyünde de sele neden olunca arılı kovanlara da zarar verdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ardahan-Ardanuç kara yolunda sağanak yağış nedeniyle kayalar düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan-Ardanuç kara yolunda sağanak yağış nedeniyle kayalar düştü - Son Dakika
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