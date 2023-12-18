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Ardahan-Çıldır karayolunda ulaşıma kar ve tipi engeli 13 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Ardahan-Çıldır karayolunda ulaşıma kar ve tipi engeli 13 köy yolu ulaşıma kapandı

Ardahan'da etkili olan kar ve tipiden dolayı tırlar yolda mahsur kaldı. Kent genelinde 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Ardahan-Çıldır karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı buzlanan yolda tırlar mahsur kalırken, kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Çıldır karayolunda kontrollü geçişe izin veriliyor. Araç sürücülerinin zincir takarak ilerlemeye çalıştığı buzlu yolda, bazı tır sürücüleri kurtarılmayı bekliyor. Karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte aralıklarla süren kar yağışı, merkez ve ilçelerde etkili oldu. Merkezde 10, Posof'ta 1, Hanak'ta 1 ve Göle'de 1 olmak üzere toplam 13 köy yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ardahan-Çıldır karayolunda ulaşıma kar ve tipi engeli 13 köy yolu ulaşıma kapandı
18.12.2023 - 22:34,
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Ardahan-Çıldır karayolunda ulaşıma kar ve tipi engeli

13 köy yolu ulaşıma kapandı

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan kar ve tipiden dolayı tırlar yolda mahsur kaldı. Kent genelinde 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan-Çıldır karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı buzlanan yolda tırlar mahsur kalırken, kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Çıldır karayolunda kontrollü geçişe izin veriliyor. Araç sürücülerinin zincir takarak ilerlemeye çalıştığı buzlu yolda, bazı tır sürücüleri kurtarılmayı bekliyor. Karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

13 köy yolu ulaşıma kapandı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte aralıklarla süren kar yağışı, merkez ve ilçelerde etkili oldu. Merkezde 10, Posof'ta 1, Hanak'ta 1 ve Göle'de 1 olmak üzere toplam 13 köy yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ardahan-Çıldır karayolunda ulaşıma kar ve tipi engeli 13 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan-Çıldır karayolunda ulaşıma kar ve tipi engeli 13 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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