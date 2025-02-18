Ardahan'da Bilgilendirme Faaliyetleri - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ardahan'da Bilgilendirme Faaliyetleri

Ardahan\'da Bilgilendirme Faaliyetleri

Polis, KADES ve güvenli internet konularında toplum bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

18.02.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da polis ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES), güvenli internet, UYUMA ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsur, bilinçli ve bilgili bireyler yetiştirmek. Bu anlayışla, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerinde; çocuklara, gençlere ve toplumun her kesimine yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, Çocuklara yönelik "Güvenli Trafik", Gençlere yönelik "Güvenli İnternet Kullanımı", Vatandaşlara yönelik "KADES, UYUMA, Dolandırıcılık" ve POLHANE projesi kapsamında düzenlenen ziyaretler, etkinlikler, konferanslar ve dijital platformlar aracılığıyla toplumun her kesimine ulaşarak farkındalık oluşturma çabasında.

Bugüne kadar gerçekleştirilen etkinliklerle on binlerce vatandaşa ulaşan ve birçok olumlu geri dönüş alan ekipler, gelecekte de bilginin gücünü topluma yaymaya devam etmek üzere il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştireceği bilgilendirme faaliyetleriyle; bilinçli nesiller yetiştirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü olarak, bilgiyi paylaşmanın ve bilinçli bireyler yetiştirmenin sorumluluğunu taşıyor; Geleceğimizin Teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimize ve tüm vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme faaliyetlerimizle, daha bilinçli bir toplumun inşası için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" denildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, ardahan, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, Polis, KADES, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ardahan'da Bilgilendirme Faaliyetleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:39:17. #1.13#
SON DAKİKA: Ardahan'da Bilgilendirme Faaliyetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.