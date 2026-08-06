Belediye ekipleri yeni asfalt için eski asfaltı söküyor

Ardahan'da yol yenileme çalışmaları kapsamında belediye ekipleri tarafından eski asfaltı sökme çalışmalarına başlandı. Yeni asfalt serimi öncesinde yol zemininin hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, belirlenen güzergahlarda ekiplerin yoğun mesaisiyle sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında yıpranan ve yenilenmesi planlanan mevcut asfalt, iş makineleri ve özel ekipmanlar kullanılarak kontrollü şekilde sökülüyor. Kesim işleminin ardından yol yüzeyinin temizlenmesi ve gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte yeni asfaltın serilmesi planlanıyor.

Gündüz saatlerinde kentte yaşanan araç ve yaya yoğunluğunun çalışmaları olumsuz etkilememesi amacıyla ekipler, çalışmalarını gece saatlerine taşıdı. İş makineleri ve ekipmanlarla yürütülen asfalt kesim çalışmalarında belirlenen bölgelerde asfalt yüzeyi kontrollü şekilde kesilerek çalışma alanları hazırlandı.

Gece boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, hem çalışmaların daha hızlı ilerlemesi hem de kent içindeki ulaşımın mümkün olduğunca az etkilenmesi için titizlikle hareket etti.