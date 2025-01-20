Ardahan\'da Kar ve Tipi Sebebiyle Mahsur Kalma Alarmı

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Kar ve tipide mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu

ARDAHAN - Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar kapanırken, ekipler mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu.

Yoğun kar yağışı ve tipi Ardahan- Göle arası karayolu ulaşımı kesildi. Ardahan-Şavşat ve Ardahan- Posof karayolu da ulaşıma kapandı. Ardahan'dan Göle istikametine araçların gitmesine izin verilmedi.

Tipi nedeniyle ulaşımın durduğu Ardahan-Göle karayolunda çok sayıda tır ve otomobil mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücüler AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak şehir merkezine götürüldü. Karayolları ekipleri, ulaşımın kapandığı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.