Ardahan'da Narkotik Polisi Anne Projesi - Son Dakika
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Ardahan'da Narkotik Polisi Anne Projesi

Ardahan\'da Narkotik Polisi Anne Projesi

Ardahan'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile yüzlerce kadın madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi.

20.09.2024 10:53
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Ardahan'da İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında yüzlerce kadın uyuşturucu konusunda bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Ardahan'da narkotik polisleri yüzlerce kadın ve anneye madde bağımlılığı hakkında bilgi verdi.

İnönü ilkokulu toplantı salonundaki Seminerde konuşan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bağımlılığın dünyanın en önemli problemlerinden biri olduğunu söyledi.

Başta uyuşturucu olmak üzere her türlü olumsuz etkiye sahip bağımlılıkla mücadele konusunda anne ve babalara büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Vali Çiçek,

"Bağımlılıkla mücadele konusunda devletimiz her türlü tedbiri alıyor ve önleyici çalışmalar yapıyor. Milli ve manevi değerlere bağlı, merhametli, karar alan, vicdanlı, 'hayır' demeyi bilen, vatanına ve milletine bağlı çocuklar yetiştirme gayretindeyiz. Böylece çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlılıkla karşılaşma ihtimali en aza indirmiş olacağız. Proje Ardahan'da başarılı uygulanıyor, olumlu da sonuçlar alıyoruz. Projenin hedef kitlesi olan annelerden bu projeleri sahiplenmelerini ve projenin geliştirilmesi yönünde katılımcı olmalarını istiyoruz."

Programa, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ardahan'da Narkotik Polisi Anne Projesi - Son Dakika

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