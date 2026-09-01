Ardahan'da son bir ayda aranan 31 şüpheli yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi cezaevinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan'da son bir ayda aranan 31 şüpheli yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi cezaevinde

Ardahan\'da son bir ayda aranan 31 şüpheli yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi cezaevinde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin 1-31 Ağustos tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında; fuhuş suçundan 12 yıl, hırsızlık suçundan 9 yıl, yağma suçundan 9 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar da yer aldı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi cezaevine konulurken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ardahan'da polis ekiplerince son bir ay içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan toplam 31 şahıs yakalandı.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

1 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 'fuhuş' suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, 'hırsızlık' suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs, 'yağma' suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs ile çeşitli suçlardan araması bulunan 31 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi cezaevine konulurken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ardahan, Ağustos, Asayiş, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da son bir ayda aranan 31 şüpheli yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi cezaevinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

16:46
Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
16:29
Bir il bu olayı konuşuyor Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
16:06
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 17:07:52. #7.13#
SON DAKİKA: Ardahan'da son bir ayda aranan 31 şüpheli yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi cezaevinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement