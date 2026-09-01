Ardahan'da son bir ayda aranan 31 şüpheli yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi cezaevinde
Ardahan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin 1-31 Ağustos tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında; fuhuş suçundan 12 yıl, hırsızlık suçundan 9 yıl, yağma suçundan 9 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar da yer aldı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi cezaevine konulurken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Ardahan'da polis ekiplerince son bir ay içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan toplam 31 şahıs yakalandı.
Ardahan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
1 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 'fuhuş' suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, 'hırsızlık' suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs, 'yağma' suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs ile çeşitli suçlardan araması bulunan 31 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi cezaevine konulurken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.
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