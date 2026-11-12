Ardahan'da sürücüler 15 Kasım öncesi kış lastiği için lastikçilere akın etti - Son Dakika
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Ardahan'da sürücüler 15 Kasım öncesi kış lastiği için lastikçilere akın etti

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Ardahan\'da sürücüler 15 Kasım öncesi kış lastiği için lastikçilere akın etti
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Ardahan\'da sürücüler 15 Kasım öncesi kış lastiği için lastikçilere akın etti
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Ardahan'da 15 Kasım'da yürürlüğe girecek ticari araç kış lastiği zorunluluğu öncesi kar yağışı ve düşen sıcaklıklar lastikçilerde hareketlilik yarattı. Lastikçi esnafı sürücülerin son günü beklemeden değişim yaptırmasını isterken uzmanlar kışlık bakım uyarısı yaptı.

Ardahan'da ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasına günler kala oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye genelinde 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması ve bölgede etkili olan kar yağışı, oto lastikçilerinde yoğunluğa neden oldu. Kış şartlarının kendisini göstermesiyle birlikte araç sahipleri, hem yasal zorunluluğu yerine getirmek hem de güvenli yolculuk yapmak amacıyla kış lastiği taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu.

Özellikle son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması, kış lastiğine olan talebi artırdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren oto lastikçilerinde hareketlilik yaşanırken, lastik ustaları yoğun mesai yapmaya başladı.

Lastikçi esnafı, 15 Kasım öncesinde talebin daha da artmasını beklediklerini belirterek sürücülerin son günü beklemeden lastik değişimlerini yaptırmalarını tavsiye etti.

Uzmanlar ise kış lastiklerinin karlı ve soğuk havalarda yol tutuşunu artırarak trafik güvenliğine önemli katkı sağladığını hatırlatarak sürücüleri araçlarının kışlık bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyardı.

Kar yağışıyla birlikte kış kendisini hissettirirken, lastikçilerde de kış mesaisi hız kazandı.

Kaynak: İHA
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