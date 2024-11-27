Ardahan'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Ardahan'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı

Ardahan\'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı

Ardahan'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, silah ve ajandalar ele geçirildi.

27.11.2024 10:08
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Ardahan merkezli 3 ilde tefecilik yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ilde 7 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda borçluların isimlerinin bulunduğu 7 ajanda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca 20 adet fişek ve 15 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ardahan'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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