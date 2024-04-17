Ardahan\'da tır bariyerlere çarptı

Tekirdağ-Malkara'da trafik kazası: 1 ölü, firar eden sürücü tutuklandı

Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü firar etti. Jandarma tarafından yakalanan sürücü tutuklandı.