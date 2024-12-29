Ardahan\'da Toprak Kayması Doğalgaz Hattını Hasara Uğrattı

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Ardahan'ın Posof ilçesinde toprak kayması sebebiyle doğalgaz hattı hasar görürken, Doğugaz Acil 187 ekipleri gaz akışını kesti.

Yurtbekler köyü ana hat üzerinde meydana gelen toprak kayması sebebiyle doğalgaz hattı zarar gördü. Saat 07.30 sıralarında gelen ihbara kısa sürede müdahale eden Doğugaz ekipleri, olay yerine intikal edip doğalgaz akışını durdurdu. Güvenli doğalgaz arzının sağlanması için hasar gören doğalgaz hatlarının onarılması gerektiğinden, onarım süreci tamamlanana kadar bu bölgelere doğal gaz verilemeyeceği öğrenildi.

Posof Belediye başkanı Erdem Demirci, hatlarda meydana gelen hasarın ekiplerce en kısa sürede onarılarak bölgeye gaz arzının tekrar sağlanacağını söyledi. - ARDAHAN