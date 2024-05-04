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Ardahan'da trafik kazasında can pazarı yaşandı

Yoldan çıkan minibüs yan yattı, 1 ölü, 13 yaralı

ARDAHAN - Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Devrilen minibüsün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı. Minibüsün altında kalan yaralılar jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Kaza; Çıldır-Ardahan karayolunun eski Beyrehatun köyü mevkiinde meydana geldi. Çıldır'dan Ardahan'a seyir halindeki Özer Karabıyık yönetimindeki 75 M 0733 plakalı minibüs, havanın yağmurlu ve yolunda kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yan yattı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma karayolunda güvenlik önlemi alırken, devrilen minibüsün altında kalan ve etrafa savrulan yaralıları kurtarmak için jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

Devrilen minibüsün altında kalan yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak olay yerine gelen ambulanslara taşındı. Kazada, S.Y. hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çıldır ve Ardahan'daki hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.