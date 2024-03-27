Ardahan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Ardahan'da uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ardahan- Göle karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde önemli bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Duyumlar üzerine durdurulan bir minibüste yapılan kaba üst aramasında, M.M. isimli şahsın üzerinde naylon poşet içerisinde jelatine sarılı toplamda 27,4 gram metamfetamin, 0,85 gram reçine esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, ele geçirilen uyuşturucu madde ve kullanma aparatına el konularak şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ARDAHAN
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Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen 10 kişi yakalandı. Operasyonda 28 bin 99 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin ve 1 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 zanlı adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde boğularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Emirhan Erdönmez'in soruşturmasında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, tesis yöneticisi ve yardımcısının gerekli tedbirleri almadıkları ve havuz başında veya çok yakın bir mesafede, tam teçhizatlı bir cankurtaranın veya bu görev değerdeki bir görevlinin olmadığı kaydedildi.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı personeli, Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde 210 öğrenciye Jandarma mesleği hakkında bilgilendirme yaptı. Sunumlar sırasında öğrencilerin soruları yanıtlandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işletmede çıkan yangın, çevredeki insanların panik yaşamasına neden oldu. Dükkandaki kabloların bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada silahlar konuştu. İlk belirlemelere göre olayda 7 kişi yaralanırken, 12 şüpheli gözaltına alındı. Olay anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda daire kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'dan Sakarya'nın Adapazarı ilçesine 58 kilogram uyuşturucu getirecekleri tespit edilen 11 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 58 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 75 bin lira nakit para ele geçirildi.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu durdurulan bir araçta 1 kilo bonzai ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler semtinde Nusret isimli ünlü et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde 11 mermi kovanı bulundu. İstanbul ve Antalya'da toplam 5 şüpheli şahıs yakalanırken, soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Canik ilçesinde 16 yaşındaki bir kız çocuğu, ırmak üzerindeki köprü korkuluklarında intihara teşebbüs etti. Olay yerine gelen Yunus polisleri, kısa sürede kız çocuğunu ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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