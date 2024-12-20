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Ardahan'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

ARDAHAN - Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla il merkezinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, Aktaş Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'ne ait "GECE" isimli narkotik dedektör köpeği ve dron desteğiyle 2 ayrı adres ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalarda: 136 paket halinde 279,94 gram bonzai,1 adet hassas terazi,4 cep telefonu, 6.450 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.

Yetkililer, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.