Ardahan'da Yıldırım Çobanları Yaraladı

Ardahan'da hayvanlarını otlatmak için merada bulunan 3 çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çobanların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ardahan merkeze bağlı Yalnızçam Hasköy köyünün mera alanında meydana geldi. C.K., K.K. ve V.K. isimli çobanlar, hayvanlarını otlattıkları sırada bölgede etkili olan yıldırımın isabet etmesi sonucu yaralandı. Yıldırım olayının ardından köylülerin ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı çoban, daha sonra ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.