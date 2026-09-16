Ardahan Hanak'ta 6 gündür kayıp olan 32 yaşındaki kişi yaylada sağ bulundu - Son Dakika
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Ardahan Hanak'ta 6 gündür kayıp olan 32 yaşındaki kişi yaylada sağ bulundu

Ardahan Hanak\'ta 6 gündür kayıp olan 32 yaşındaki kişi yaylada sağ bulundu
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Ardahan'ın Hanak ilçesinde 6 gündür kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki kişi, JAK ve AFAD ekiplerinin kırsal bölgede yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Güneşgören Yaylası'nda bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen şahıs, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ardahan'da 6 gündür kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki O.Y. isimli şahıs ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda yaylada bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hanak ilçesine bağlı Koyunpınarı köyünde yaşayan ve 10 Eylül 2026 Perşembe günü kendisinden haber alınamayan O.Y. için yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Kayıp şahsın bulunması amacıyla bölge genelinde ekipler tarafından kapsamlı çalışma yürütüldü. Arama çalışmalarında Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kırsal bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, şahsın bulunabileceği değerlendirilen kırsal bölgelerde ve yaylalarda arama yaptı.

Yaklaşık 6 gün süren çalışmaların ardından kayıp şahsın bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Şahıs, ilçeye bağlı Güneşgören Yaylası'nda ekipler tarafından bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayıp şahsın bulunması, ailesi ve yakınları başta olmak üzere arama çalışmalarına katılan ekipler arasında büyük sevinç yaşattı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Ardahan, Hanak, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan Hanak'ta 6 gündür kayıp olan 32 yaşındaki kişi yaylada sağ bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan Hanak'ta 6 gündür kayıp olan 32 yaşındaki kişi yaylada sağ bulundu - Son Dakika
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