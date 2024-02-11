Ardahan-Kars kara yolu buzlanma nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapandı

Fatih Erbakan'dan gençlere drift vaadi

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul için Mehmet Altınöz, Ankara için Suat Kılıç ve İzmir için Cemil Arıkan aday olarak seçildi. Erbakan, gençlere drift atma heyecanını ileri sürüş pistlerinde gerçekleştireceklerini söyledi. Ayrıca, belediyelerin LGBT etkinliklerine ve içki harcamalarına eleştiri getirdi.