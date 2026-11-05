Ardahan-Şavşat yolunda tipi ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 14 tır kurtarıldı

Ardahan-Şavşat karayolunun yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ve fırtına ulaşımı olumsuz etkiledi. Sahara Geçidi'nde yolda mahsur kalan tırlar, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Ardahan'da yüksek kesimlerde kış etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve şiddetli fırtına, sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle görüş mesafesinin düşmesi ve yol yüzeyinde oluşan buzlanma, ağır tonajlı araçların ilerlemesini güçleştirdi.

Ekipler seferber oldu

Olumsuz hava şartları nedeniyle Sahara Geçidi'nde mahsur kalan 14 tırın kurtarılması için Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda tırlar bulundukları noktalardan çıkarılarak güvenli şekilde yollarına devam etmeleri sağlandı.

Yetkililer, sürücülerin yüksek kesimlerdeki hava ve yol şartlarını dikkate almalarını, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamalarını, trafik ekiplerinin uyarılarına mutlaka uymalarını istedi.