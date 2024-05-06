Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında kentteki operasyonları açıkladı

3.Sayfa

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında asayişten trafiğe, terörle mücadeleden düzensiz göçmenlere kadar kentteki operasyonlar ve uygulamaları açıkladı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, düzenlediği basın toplantısında 2023 ve 2024 yıllarının ilk 4 aylık dönemini kapsayan verileri paylaştı. Ardahan il genelinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanmasında 2023 yılında başarılı çalışmalar yapıldığını, bunlarla birlikte suç ve suçluyla mücadelenin 2024 yılında da kararlılıkla devam edeceğini, emniyet, asayiş ve güvenlik hizmetlerinin daha artması için çalıştıklarının altını çizen Vali Çiçek, basın mensupları ile şu verileri paylaştı:

"2023 yılı ilk dört ayı içerisinde 781 olay, 2024 yılı aynı dönemde ise 876 olay meydana gelmiş olup, bir önceki döneme göre olay sayısında %12 artış görülmüştür. Ancak taksirle yaralama, diğer kazalar gibi olaylardaki 150 olaylık artış Asayiş olaylarından arındırıldığında %5'lik düşüş olduğu görülmektedir. Kişilere karşı işlenen suçlar %13, mala karşı işlenen suçlar %15, aile içi ve kadına karşı şiddet suçlarında %11 azalmıştır. Polis ve Jandarmanın sürekli uygulamaları, devriye faaliyetlerinin artırılması, KADES ve Bilgilendirme Faaliyetlerine ağrılık verilmesinin etkili olduğu görülmekte"

2023 yılında uygulama ve yol kontrollerinde 138.824 şahıs sorgulandığını, 2024 yılında ise sorgulanan şahıs sayısı 273.205 kişi olduğunu söyleyen Vali Çiçek, "İlimizde suça karışıp da hakkında arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 2023 yılında 254 şahıs yakalanmış, 2024 yılında ise bu rakam %71'lik bir artışla yakalanan şahıs sayısı 435 olmuştur. 2023 yılında Kişilere Karşı Suçlar kapsamında 421 olay meydana gelmişken 2024 yılında 365 olay meydana gelmiştir. Malvarlığına Karşı Suçlarda 2023 yılında 123 olay meydana gelmişken 2024 yılında 104 olay meydana gelmiştir. Millete ve Devlete Karşı Suçlarda 2023 yılında 18 olay, 2024 yılında 26 olay meydana gelmiş aydınlatma oranı %100 olarak sağlanmıştır. Topluma Karşı Suçlarda 2023 yılında 53 olay, 2024 yılında 65 olay meydana gelmiş aydınlatma oranında %98'lik bir başarı sağlanmıştır. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet olaylarında da 2023 yılında 99 olay meydana gelmiş, 2024 yılında 88 olay meydana gelerek %11' lik azalış olmuştur.

Ardahan'da dijital mecralardan alışverişin nüfusa oranla Türkiye ortalamasının üzerinde olmasının da etkisiyle geçen yıla oranla Dolandırıcılık olaylarında %110'luk bir artış görüldüğünü ifade eden Vali Çiçek, faillerin tespiti için ilgili kurumlarla yazışmalar yapıldıkça aydınlatma oranının da arttığını söyledi.

Vali Çiçek, dolandırıcılık olaylarının engellenmesi amacıyla geçen yıl 806 vatandaş bilgilendirilmişken 2024 yılında %806 artış sağlanarak 7306 vatandaşın bilgilendirildiğini, ayrıca kaçakçılıkla mücadelede de kararlı olduklarını dile getirerek, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 2024 yılında geçen yılla aynı sayıda operasyonel faaliyet gerçekleştirilmiş ancak; 1539 paket sigara, 351.000 boş makaron, muhtelif alkol, 2 adet tabanca, 5 adet şarjör ve 153 adet fişek, 17 adet dijital eşya yakalanmış ayrıca toplum sağlığını tehlikeye düşürecek 150 kg kırmızı et ele geçirildi. Yakalanan malzemeler sayesinde önlenen vergi kaybı ise 102.479 TL'dir. 2024 yılında Düzensiz Göçle Mücadeleye de ağırlık verilmiş, 2023 yılında 2 olan olay tespit ve yakalaması 2024 yılında 13'e çıkmıştır. Bu 13 olayda 19 düzensiz göçmen yakalanmış, 12 organizatör şahsa işlem tesis edilmiş, 1 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Yakalanan 12 düzensiz göçmen hakkında da sınır dışı işlemleri uygulanmıştır. İçişleri Bakanlığımızın Terörle Mücadelede yürüttüğü kararlı çalışmalar sonucu Terör olaylarında ülkemiz genelinde büyük bir azalış görülmüş, 2024 yılında 2023 yılına göre %58'lik azalışla 10 olayda 11 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetlere büyük ağırlık verilmiş; 2023 yılında 342 kişi bilgilendirilmişken 2024 yılında 1037 öğrenci, 21 öğretmen ve 365 vatandaşımız bilgilendirilmiştir.

2024 yılında, ilimizde uyuşturucu maddelerin kullanılmasını ve ticaretini engellemek amacıyla kolluk kuvvetlerimizce ciddi çalışmalar yapılmış, 2023 yılında tespit edilen 15 olaya karşın 2024 yılında 29 olay yakalaması yapılarak %93'lük bir artış ve başarı sağlanmıştır. İlimizde 2023 yılında meydana gelen 57 kazada 51 kişi yaralanmış, 2024 yılında ise 80 kazada 44 kişi yaralanmıştır. Bu artışların önüne geçebilmek amacı ile yollarda yapılan denetim ve kontrollere ağırlık verilmiş, 2023 yılında 39.285 araç kontrol edilmişken 2024 yılında 60.353 araç denetlenerek kontrolü sağlanmıştır. 2023 yılında 242 okul servisi kontrol edilmiş, 39 sürücüye cezai işlem uygulanmışken, 2024 yılında ise denetim sayısı artırılarak 437 servis aracının kontrolü sağlanmış ve 39 sürücüye kural ihlallerinden cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca 2024 yılı içerisinde toplam 1260 trafik cezasında 2.517.845 TL cezai işlem uygulanmıştır" dedi. - ARDAHAN