ARFF Ekipleri 2024'te 481 Acil Duruma Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

ARFF Ekipleri 2024'te 481 Acil Duruma Müdahale Etti

Geniş Video İzle

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, ARFF ekiplerinin 2024'te Türkiye'de 481 acil duruma müdahale ettiğini açıkladı.

22.12.2024 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ARFF ekipleri 2024 yılında 481 acil duruma müdahale etti

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekiplerinin 2024 yılında 481 acil duruma müdahale ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekiplerinin faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, havalimanları ve yakınlarında meydana gelebilecek yangın ve acil durumlara müdahale eden ARFF ekiplerinin yaşanabilecek olumsuz durumlarda maddi ve manevi kayıpların önlenmesi noktasında önemli bir görevi gerçekleştirdiğini vurguladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ARFF memurlarının Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı standartlarına göre eğitim aldığının altını çizen Uraloğlu, "Yaşanabilecek olumsuz durumlar için düzenli olarak düzenlediğimiz farklı senaryolu tatbikatlar ile teorik eğitimlerini pratiğe döken ekiplerimiz her türlü olumsuzluğa karşı 7 gün 24 saat hazır hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"ARFF ekiplerimiz 2024 yılında Türkiye genelindeki havalimanlarında 481 acil duruma müdahale etti"

Bakan Uraloğlu, ARFF ekiplerinin DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında uçak kazalarının yanı sıra havalimanları içinde gerçekleşen piste yakıt dökülmesi, ot yangını, elektrik yangını ve doğal afet gibi acil durumlara başarılı bir şekilde müdahale ettiğinin altını çizdi. Uraloğlu, "ARFF ekiplerimiz 2024 yılında Türkiye genelindeki havalimanlarında 481 acil duruma müdahale etti. Bu operasyonlar sayesinde yaralanma veya can kaybı yaşanmasının önüne geçildi" diye konuştu.

Bin 895 ARFF personeli ve 460 araçlık filo

DHMİ'nin ARFF hizmetlerinde uzman personel kadrosu ve son teknoloji araç filosuyla Dünya'da adından söz ettirdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Uçuş güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz çalışmalarla ARFF filosunun araç teknolojisini ve sayısını yükselttik. 2002'de 165 olan yangınla mücadele aracı sayısını 2024 yılı itibariyle 460'a ulaştırdık. 750 olan ARFF memuru sayımızı ise bin 895'e çıkardık" şeklinde konuştu.

"Güçlü bir filo ortaya çıkardık"

ARFF ekiplerinin araç filosuna yönelik önemli iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Son yıllarda bu konuda önemli yatırımlar yaptık. Ülkemizde teknolojinin en son ürünleri olan kurtarma ve yangın söndürme araç teçhizat ve malzemelerinden oluşan güçlü bir filo ortaya çıkardık. Filomuzda uçuş ve yangın güvenliğinde kullandığımız 8x8 su-köpük-kuru kimyevi toz sistemli yangın söndürme, 6x6 su köpük sistemli yangın söndürme, ani müdahale aracı, kurtarma aracı, suda ve karada hareket edebilen amfibik kurtarma aracı, arazöz aracı, pist köpükleme aracı ve merdivenli yangın söndürme aracı bulunuyor" açıklamasında bulundu.

Tatbikatlar ile yangınlara karşı hazırlıklı olunması amaçlanıyor

Havalimanlarımızda görev yapan ARFF personelinin gerçekleşebilecek uçak kaza kırımlarına ve bina-tesis yangınlarına karşı hazırlıklı olabilmeleri amacıyla Erzincan Havalimanında simüle edilen eğitimlerin haricinde her havalimanında yılda en az bir kere Ateşli Yangın Tatbikatı ile Dar Katılımlı Acil Durum Tatbikatı yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, yılda en az 2 kere masaüstü tatbikatı ve her iki yılda en az bir kere Geniş Katılımlı Acil Durum Tatbikatı yapıldığını da bildirdi.

ARFF Ekipleri 2024\'te 481 Acil Duruma Müdahale Etti
Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Havacılık, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ARFF Ekipleri 2024'te 481 Acil Duruma Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şara ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da! Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şara ile görüştü
14:48 Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey’de hesap vermeli Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey'de hesap vermeli
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
11:27 Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
10:47 ABD, Kızıldeniz’de kendi savaş uçağını düşürdü ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 15:22:49. #1.13#
SON DAKİKA: ARFF Ekipleri 2024'te 481 Acil Duruma Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.