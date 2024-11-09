Arif Güran Duruşmaya Döndü

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Arif Güran dün fenalaşarak çıktığı duruşmaya yeniden geldi

Ambulansla hastaneye kaldırılan Arif Güran:

"Sağlık durumum iyi, bir sorunumda yok"

DİYARBAKIR - Narin Güran cinayeti davası duruşmasında dün tanıklar dinlerken fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Arif Güran, duruşmanın üçüncü gününde yeniden adliye sarayına geldi. Güran, adliyeye girerken yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada 4 sanık ve 26 tanığın dinlenmesi tamamlandı. 3'üncü gününde devam eden duruşmada yeni tanıklar adliyeye getirildi. Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde üçüncü gününde de sürüyor.

Dün tanıkların anlattıkları karşısında sinir krizleri geçirerek mahkeme salonundan çıkan ve ardından fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan Arif Güran, duruşmanın üçüncü gününde yeniden adliye sarayına geldi. Adliye bahçesine girerken görüntülenen Arif Güran, "Arkadaşlar sağlık durumum iyidir. Allah hepinizden razı olsun. Bir sorunum yok" açıklamasını yaptı.

Öte yandan duruşmanın 3'üncü gününde, Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine mahkemeye getirilen 10 tanıktan 9'u dinlendi. 1'i 14 yaşından küçük olduğu için dinlenmedi.