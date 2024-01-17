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Arıza yapan aracını bırakıp mahkemeye yetişti - Son Dakika
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Arıza yapan aracını bırakıp mahkemeye yetişti

Aydın'ın Efeler ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü hizmetinde çalışan bir minibüs arıza yapınca yolda kaldı. Trafik polisleri trafiğin akışını sağlamak için çaba sarf ederken, aracın sürücüsü mahkemeye yetişmek için aracını bıraktı.

Arıza yapan aracını bırakıp mahkemeye yetişti
17.01.2024 - 22:38,  Güncelleme: 22:42
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- Arıza yapan aracını yol ortasında bırakıp mahkemeye yetişti

Tıkanan yolu açmak için trafik polisi yoğun çaba sarf etti

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü hizmetinde çalışan bir minibüs arıza yapınca yolda kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu olayda, trafik polisleri trafiğin akışının sağlanması için yoğun çaba sarf ederken, iddiaya göre mahkemesi olduğu öğrenilen sürücü, aracını bırakıp mahkemeye yetişti.

Olay, Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın- Denizli Otoban inşaatında Karayolları Genel Müdürlüğü hizmetinde çalıştığı öğrenilen 20 AKP 565 plakalı bir minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kitlenerek yolda kaldı. Araç şoförünün tüm çabalarına rağmen çalışmayan minibüs sebebiyle uzun araç kuyrukları meydana geldi. Kısa sürede bölgeye gelen trafik polisleri, trafik akışının yeniden sağlanması için yoğun çaba sarf etti. Yolun sağ tarafında park halinde bulunan araçların sahiplerine ulaşarak çektiren ekipler, trafiğin kısa süreli akışını sağladı. İhbar üzerine bölgeye çekici gönderildi. Yolda kalan minibüs çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken, trafik normale döndü.

Aracını bırakıp mahkemeye koştu

O esnada iddiaya göre mahkemesi olduğu öğrenilen ve yolda kalan minibüsün sürücüsü ise çabalara rağmen aracı çalışmayınca, aracını bırakarak mahkemeye koştu. Olay yerine gelen sürücünün arkadaşları ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek aracın tamamen kilitlendiğini ve kendilerinin de şaşırdığını belirtti.

Kaynak: İHA
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