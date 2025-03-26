Arızalı Gemi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
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Arızalı Gemi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Arızalı Gemi Çanakkale Boğazı\'ndan Geçti

Yeniköy açıklarında arızalanan 'Greta' gemisi, römorkörle Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.

26.03.2025 11:06
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Çanakkale Boğazı'nda 6 gün önce Yeniköy açıklarında makine arızası yapan Belize bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Greta' isimli konteyner gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

İsrail'den İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na giden Belize bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Greta' isimli konteyner gemisi 6 gün önce Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada Yeniköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-18' bölgeye sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Bozcaada açıklarında makine arızası giderilemeyen gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Karanlık Liman bölgesinde 6 gündür demirli bulunan gemi 'Kurtarma-20' ve 'Kurtarma-13' römorkörü tarafından yedeklenerek boğazdan geçirildi.

Geminin Ambarlı Limanı'na gideceği öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Ambarlı Limanı, Denizcilik, 3-sayfa, Ekonomi, Yeniköy, Belize, Ulaşım, Emlak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arızalı Gemi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika

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