Arkadaşını Kurtarmak İçin Gölete Atladı, Canından Oldu - Son Dakika
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Arkadaşını Kurtarmak İçin Gölete Atladı, Canından Oldu

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Afyonkarahisar'da gölete düşen arkadaşını kurtarmak isteyen R.İ. boğularak hayatını kaybetti.

20.01.2025 00:36
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Gölete düşen arkadaşını kurtarmak isterken can verdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da fotoğraf çektirirken gölete düşen arkadaşını kurtarmak isteyen şahıs boğularak hayatını kaybetti. Ölen şahsın cansız bedeni AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren uğraşları sonucu çıkarılabildi.

Olay, Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkında meydana geldi. İddiaya göre, F.A, R.İ. ile E.K, gezmek için araçlarıyla Akdağ Tabiat Parkı'na gitti. Baraj göletinin tahta köprüsünde üç arkadaş fotoğraf çektirdikleri esnada F.A, dengesini kaybederek suya düştü. R.İ. ile E.K., arkadaşları F.A.'yı kurtarmak için suya atladı, çıkamayınca çevredekilerden bağırarak yardım istedi. Durumu gören vatandaşlar, F.A. ile E.K'yi göletten kurtarmayı başardı ancak R.İ.'nin boğularak gözden kayboldu. Ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi ile bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Botla gölete giren AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saat süren uğraş sonucu R. İ'nin cesedini sudan çıkardı.

Yapılan incelemenin ardından R.İ'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesindeki morga götürüldü.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Arkadaşını Kurtarmak İçin Gölete Atladı, Canından Oldu
Kaynak: İHA

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