Arkadaşını öldüren şüpheli ve ona yardım ettiği ön sürülen iki kişi adliyeye sevk oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kaybolduktan sonra işkence edilip, ensesinden vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı olduğu öne sürülen arkadaşı ve ona yardım ettiği iddia edilen iki kişi adliyeye sevk edildi.

Mustafa Hakkulu, Kozan'da 13 Aralık'ta kaybolmuş, 24 Aralık'ta ise işkence yapıldıktan sonra ensesinden vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Hakkulu'nun cesedinin bulunması üzerine jandarma ekipleri katili ya da katilleri bulmak için çalışma başlattı. Bu arada bu olayla ilgili Müge Anlı'nın programına katılan Hakkulu'nun çok yakın arkadaşı aynı zamanda Hakkulu kaybolduğunda sosyal medya hesabından kayıp ilanı veren İsa Dumlu arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti. Dumlu itiraf üzerine canlı yayında gözaltına alındı. Dumlu'nun ifadeleri doğrultusunda cinayete karıştığı öne sürülen Yüksel Ürün ve eski eşi Bengül G.'de gözaltına alınmıştı.

Kozan İlçe Jandarmaya Komutanlığında 3 gün gözaltına kalan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri ile adliyeye getirildi.

Cinayeti İtiraf eden İsa Dumlu adliyeye çıkarken sorulara cevap vermedi. Yüksel Ürün ise cinayet ile ilgilisi olmadığını belirterek, "İsa'nın iftiraları yüzünden buradayım" dedi. Mustafa Hakkulu'nun eski eşi Bengül G. ise sessizliğini korudu.