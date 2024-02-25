Manisa'da çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, evde tek başına kalan genç kız hayatını kaybetti. Yangın sırasında apartman sakinleri tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.02.2024 10:00  Güncelleme: 10:12
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Manisa Alaşehir'de Güldeniz Aşçı isimli genç kızın arkadaşının evine gitmesi, faciayla son buldu. Arkadaşının sabah saatlerinde işe gitmesiyle evde yalnız kalan genç kız, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Saat 11.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde C.S.'ye ait evde kiracı olarak yaşayan arkadaşını evinde ziyaret eden Güldeniz Aşçı, daha sonra arkadaşının işe gitmesiyle evde tek başına kaldı. Genç kızın tek başına kaldığı evde daha sonra yangın çıktı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerin ulaşan ekipler evi saran alevleri söndürmek için mücadele verirken apartman sakinleri de tahliye edildi. Yangının çıktığı dairenin kapısını kırarak giren ekipler içeride Güldeniz Aşçı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

KAHVALTI YAPMAK İÇİN KALDI

Dumandan etkilenerek öldüğü belirlenen genç kızın cansız cenazesi önce Alaşehir Devlet Hastanesi ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken Güldeniz Aşçı'nın bir kuaförde çalıştığı öğrenildi.

Yangının çıktığı evin sahibi C.S., evi iki kardeşe kiraya verdiklerini ve 3 yıldır kiracıları olduğunu belirterek, Güldeniz Aşçı'nın kahvaltı yapmak için evde kaldığını daha sonra belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktığını söyledi.

Arkadaşını ziyaret eden genç kız yangında can verdi
Arkadaşını ziyaret eden genç kız yangında can verdi
Arkadaşını ziyaret eden genç kız yangında can verdi
Manisa\'da çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Manisa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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