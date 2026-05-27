Bursa\'da Gölet Faciası: 16 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

27.05.2026 18:58  Güncelleme: 19:07
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde arkadaşlarıyla sulama göletine giren 16 yaşındaki Mustafa, boğularak hayatını kaybetti. AFAD, jandarma ve deniz polisi ekiplerinin arama çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Büyükorhan ilçesi Aktaş Mahallesi'nde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Mustafa isimli çocuk, arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için gölete girdi. Bir süre sonra Mustafa'yı göremeyen arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ile Bursa'dan deniz polisi dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette yapılan yoğun arama çalışmaları sonucu dalgıç ekipleri çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükorhan, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Bursa, Yaşam, AFAD, Son Dakika

