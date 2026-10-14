Arnavutköy Belediyesi, çöken yolda mahsur kalan hafif ticari aracı kurtardı

Arnavutköy Belediyesi, çöken yolda mahsur kalan hafif ticari aracı kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy'de şiddetli yağışın ardından İSKİ'nin altyapı çalışması yaptığı ve yol düzenlemesi tamamlanmayan sokakta çökme oldu. Çöken yolda mahsur kalan hafif ticari araç Arnavutköy Belediyesi ekiplerince kurtarıldı, yaralanan olmadı.
Arnavutköy'de şiddetli yağışın ardından İSKİ tarafından altyapı çalışması yapılan ve yol düzenlemesinin henüz tamamlanmadığı belirtilen sokakta çökme meydana geldi. Çöken yolda bir hafif ticari araç mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye gelen Arnavutköy Belediyesi ekipleri iş makineleriyle aracın kurtarılmasına yardımcı oldu. Olayda yaralanan olmadı.
Olay, Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Ören Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından İSKİ ekiplerince daha önce çalışma yapılan ve yol düzenlemesinin tamamlanmadığı belirtilen sokakta çökme oluştu. Bu sırada sokaktaki bir ticari araç, çöken yolun içerisinde mahsur kaldı.
Altyapı çalışması yapılan yol yağışın ardından çöktü
Yağışın etkisiyle zeminde meydana gelen çökme nedeniyle hafif ticari araç bulunduğu yerden çıkamadı. Durumun bildirilmesi üzerine Arnavutköy Belediyesine bağlı ekipler iş makineleriyle olay yerine geldi.
Mahsur kalan aracın yardımına belediye ekipleri yetişti
Bölgeye ulaşan belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla çöken yolda mahsur kalan hafif ticari aracın çıkarılması için çalışma gerçekleştirdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
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