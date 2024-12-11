Arnavutköy'de 100 Bin TL'lik Hırsızlık - Son Dakika
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Arnavutköy'de 100 Bin TL'lik Hırsızlık

Arnavutköy\'de 100 Bin TL\'lik Hırsızlık

Hırsızlar el arabasıyla depodan inşaat malzemesi çaldı, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

11.12.2024 09:40
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Arnavutköy'de 2 şüpheli el arabasıyla geldikleri depodan yaklaşık 100 bin TL'lik inşaat malzemesi çaldı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde inşaat ustası Sami Yılmaz'ın iş malzemelerini koymak için kiraladığı depoya gelen el arabalı hırsızlar, depo içerisindeki 100 bin TL'lik inşaat malzemesini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansırken mağduriyet yaşayan usta, polise giderek şikayetçi oldu.

"Kamerayı fark edince yüzlerini kapamışlar"

Yaşadığı durumu anlatan inşaat ustası Sami Yılmaz, "Gece hırsızlar el arabasıyla gelerek içeriye girmişler. İçeride bulunan makinaları, kabloları, projektörleri ve çok sayıda malzememi çalmışlar. Biz inşaat işiyle uğraşıyoruz. Burayı da depo olarak kiralamıştık ve ürünlerimizi koyuyorduk. İçeride inşaatta kullandığımız makinelerimiz vardı. Hepsi kayıtlı ve faturalıydı yeni almıştık. 2 hırsız gelmişler kamerayı fark etmişler ve yüzlerini kapamışlar hemen. Ben gidip şikayetçi oldum ama bu çaldıkları malzemeleri bedava parasına verecekler mağdur oldum. Bundan sonra alarm falan takarak önlemimizi arttıracağız" İfadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de 100 Bin TL'lik Hırsızlık - Son Dakika

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