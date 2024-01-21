 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler - Son Dakika
Üye Girişi

Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler

İstanbul Arnavutköy'de 2 çocuğun kavga etmesini teşvik diğer çocuklar o anları cep telefonuyla kaydetti. Arkadaşlarının kavga etmesiyle eğlenen çocuklar, o anları gülerek izledi.

21.01.2024 - 10:48,
Abone Ol

İstanbul Arnavutköy'de çayırlık bir alanda 2 çocuğun kavga etmesine müsaade eden çocuklar o anları saniye saniye kaydetti. Kavgayı ayırmak isteyen bazı kişilere de müsaade etmeyen gençlerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARKADAŞLARININ KAVGA ETMESİNİ İZLEDİLER

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, bir ortaokul yanındaki boş arazide 2 çocuk kavga etti. Arkadaşlarının kavga etmesiyle eğlenen diğer çocuklar ise o anları gülerek izledi.

O ANLAR KAMERADA

Grup içerisindeki bazı çocuklar kavgayı ayırmak istediğinde ise izin vermeyerek kavganın devam etmesini istedi. Akran zorbalığını cep telefonu kamerası ile kaydeden çocukların birbirine acımasızca saldırdığı, diğerlerinin ise destekleyerek bağırdığı görüldü.

Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Ramazan Katırcı: Dünyada Orta ve alt gelirli insanlara bakın büyüğünden küçüğüne sürekli bir fiziki kavga olayının içinde, üst soylar ise ya koltuk, ya makam için ara sıra kavga ediyorlar. Konuşup anlaşayım diye birşey yok, kime neyi ispat ediyorsunuz, Allah akıl fikir versin büyüğünden küçüğüne. Yanıtla 4 64
  • guvenlik office: iyide bunda birşey yokki. bizim her günümüz böyleydi. 2 genç kozlarını paylaşmış illaki birisi dayak yiycek birisi atacak. keşke her zorbalık böyle delikanlıca olsa :) ddislike fazla vermeyin hee :)) Yanıtla 23 1

Arnavutköy, İstanbul, kavga, İnsan Hakları, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler - Son Dakika


10:39
Türk Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye ile İletişime Geçecek Türk Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye ile İletişime Geçecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu

Son Dakika
10:39 Türk Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye ile İletişime Geçecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:54:34. #1.11#
SON DAKİKA: Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement