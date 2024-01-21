Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler

F.Bahçe\'ye 2 gole mal olan gol öncesinde faul var mı?

Hiç tanımadığı genci "Sen kafirsin" diyerek vahşice katletti

Samsunspor maçında 2 puan bırakan İsmail Kartal yine aynı yorumu yaptı

Kur\'an-ı Kerim\'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı

İstanbul Arnavutköy'de çayırlık bir alanda 2 çocuğun kavga etmesine müsaade eden çocuklar o anları saniye saniye kaydetti. Kavgayı ayırmak isteyen bazı kişilere de müsaade etmeyen gençlerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARKADAŞLARININ KAVGA ETMESİNİ İZLEDİLER

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, bir ortaokul yanındaki boş arazide 2 çocuk kavga etti. Arkadaşlarının kavga etmesiyle eğlenen diğer çocuklar ise o anları gülerek izledi.

O ANLAR KAMERADA

Grup içerisindeki bazı çocuklar kavgayı ayırmak istediğinde ise izin vermeyerek kavganın devam etmesini istedi. Akran zorbalığını cep telefonu kamerası ile kaydeden çocukların birbirine acımasızca saldırdığı, diğerlerinin ise destekleyerek bağırdığı görüldü.