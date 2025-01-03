Arnavutköy'de Arkadaşını Vuran Zanlı Firar Etti - Son Dakika
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Arnavutköy'de Arkadaşını Vuran Zanlı Firar Etti

Arnavutköy\'de Arkadaşını Vuran Zanlı Firar Etti

Arnavutköy'de, daha önce aranması olan Diren Kaya, arkadaşını vurarak öldürdü ve kaçtı.

03.01.2025 13:34
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İstanbul'un Arnavutköy'de daha önce karıştığı bir silahlı yaralama olayı nedeniyle aranması olan bir kişi, en yakın arkadaşını da silahla vurarak öldürdükten sonra firar etti. Polis ekiplerinin zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Olay, 1 Ocak 2025 tarihinde saat 02.30 sıralarında Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, firari Diren Kaya ve yakın arkadaşı Mikail Gümüş'ün olduğu bir grup Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir alana geldi. Ateş yakmak için bir hurdacıdan odun isteyen Diren Kaya ile hurdacı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda Diren Kaya silahına davranarak tartıştığı Hurdacıya doğrulttu. O esnada arkadaşını durdurmak ve kavgayı ayırmak isteyen Mikail Gümüş arasında arbede çıktı. Arkadaşının kavgayı ayırmak istemesine sinirlenen Kaya, en yakın arkadaşını bacağı ve kasığından vurarak kayıplara karıştı. Ağır yaralı şekilde yere yığılan Mikail Gümüş kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini 2 gün sonra kaybetti.

Daha önceden de silahlı yaralama suçundan aranması olduğu ortaya çıktı

Saldırgan Diren Kaya'nın daha öncede Sultangazi ilçesinde bir silahı yaralama olayına karıştığı ve sonrasında olay yerinden kaçtığı polis ekipleri tarafından aranmasının devam ederken bu cinayeti işleyerek tekrardan firar ettiği öğrenildi. Polis ekipleri her yerde arkadaşının katili olan Diren Kaya'yı yakalamak başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Olay günü orada bulunan şüpheli 4 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Arkadaşını Vuran Zanlı Firar Etti - Son Dakika

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