Arnavutköy'de AVM'den akıllı saat çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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Arnavutköy'de AVM'den akıllı saat çalan hırsız kamerada

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Arnavutköy'de bulunan bir AVM'ye gelerek ürünleri inceleme bahanesiyle akıllı saat çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İş yeri çalışanı, saatin eksik olduğunu fark edince güvenlik kamera görüntülerini izledi ve hırsızlık olayını tespit etti.

27.03.2024 10:06
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Arnavutköy'de AVM'den akıllı saat çalan hırsız kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan bir AVM'ye gelerek ürünleri inceleme bahanesiyle akıllı saat çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy'de bulunan AVM içerisindeki telefon dükkanına gelen bir kişi kılıflara bakma bahanesiyle işyeri çalışanını oyalayarak akıllı saat çaldı. Saatlerden birinin eksik olduğunu fark eden çalışan, güvenlik kamera görüntülerini izleyince durumu fark etti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken görüntülerde, şahsın iş yeri çalışanını oyalayarak başka yere yönlendirdiği ve saati çaldığı görüldü.

Olayı yaşayan iş yeri çalışanı Azizcan Aras, "Olay 2 gün önce yaşandı. Buraya gelen kişi cihazına kılıf aradığını söyledi önce o esnada saatlerle ilgileniyordu. Saati eline almış ve cebine atmış kamera kayıtlarından gördüm bende. Saatin eksik olduğunu görünce izledim kameraları ve eksik olduğunu gördüm" şeklinde konuştu.

Arnavutköy\'de AVM\'den akıllı saat çalan hırsız kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de AVM'den akıllı saat çalan hırsız kamerada - Son Dakika

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