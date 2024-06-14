Arnavutköy'de Ayakkabı Mağazası Dolandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de Ayakkabı Mağazası Dolandırıldı

Arnavutköy'de bulunan bir ayakkabı mağazasına gelen bir kadın ve bir erkek, toplu alışveriş yapacaklarını belirterek ödemeyi IBAN aracılığıyla yapacaklarını söyledi. Ancak işletmecinin hesabına herhangi bir para transferi gerçekleşmedi. İşletme sahibi dolandırıldığını fark ederek şikayetçi oldu. Aynı kişilerin başka mağazalardan da benzer şekilde dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

14.06.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de ayakkabı mağazası sahibi İlhan Atmaca, iddiaya göre, sahte IBAN ödeme yöntemiyle dolandırıldı. Mağazaya gelen bir kadın ve bir erkek, toplu alışveriş yaparak ödeme esnasında nakit paraları olmadığını ve ödemeyi IBAN aracılığıyla gerçekleştireceklerini belirtti. Şahıslar, ödeme yaptıklarını söyleyip telefon ekranından bir onay kodu gösterdiler ancak işletmecinin hesabına herhangi bir para transferi gerçekleşmedi. Atmaca, şahıslardan şikayetçi oldu.

Arnavutköy'de bulunan bir ayakkabı mağazasına gelerek bayram öncesi alışveriş yapan şahıslar işletmeyi IBAN'a ödeme yapacağız diyerek dolandırdılar. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, işletmeci şahıslardan şikayetçi oldu. Şahıslar, ödeme yaptıklarını söyleyip telefon ekranından bir onay kodu gösterdiler, ancak işletmecinin hesabına herhangi bir para transferi gerçekleşmedi. Bu olayın ardından, aynı kişilerin Arnavutköy'de bulunan birkaç mağazadan daha alışveriş yaparak benzer şekilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.

"Diğer mağazalardan da aynı şekilde alışveriş yaptıklarını öğrendim"

Yaşanılanları anlatan işletmeci İlhan Atmaca, "24 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Biz hırsızlıklarla karşılaşıyorduk ancak hırs hırsızlık teknolojinin gelişmesi ile değişik haller aldı. Önceden insanların ellerine alarak çaldığını görürdük şimdi internet üzerinden hırsızlık yapılıyor. Buraya gelip alışverişlerini yaptılar bizde bayram üzeri bayram alışverişi yaptıklarını düşündük. Ödeme kısmına geçince nakit paraların olmadığını ve IBAN'a ödeme yapacaklarını söylediler. Fotoğrafını çekip İBAN'ıma attığını ve parayı gönderdiğini söyledi ve ekrandan bir şey gösterdi. Değişim fişlerini verdim hesaba düşünce fiş kesecektim ancak hesabıma para bir türlü düşmedi. Ertesi günü gelir diye düşündüm bazı bankalar bir gün bekletiyor. Bir yanlışlık olabileceğini de düşündüm. Baktım bir gün sonra da para gelmedi diğer mağazalardan da aynı şekilde alışveriş yaptıklarını öğrendim. Gittim arkadaşlarıma sordum fotoğraflarını gösterdim. Onlara da hesaplara ödeme geçeceklerini söylemişler ama para gelmemiş. Bizdeki görüntülere bakıldığında zaten elleri doluydu birçok mağazaya gidip insanları iyice dolandırmışlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Alışveriş, Dolandırıcılık, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Ayakkabı Mağazası Dolandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
16:46 Başkan bizzat söyledi Nwakaeme Trabzonspor’a geri dönüyor Başkan bizzat söyledi! Nwakaeme Trabzonspor'a geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:12:22. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Ayakkabı Mağazası Dolandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement