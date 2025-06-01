Arnavutköy'de mezarlıkta bebek cesedi bulundu - Son Dakika
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Arnavutköy'de mezarlıkta bebek cesedi bulundu

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Arnavutköy\'de mezarlıkta bebek cesedi bulundu
01.06.2025 14:22
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Arnavutköy\'de mezarlıkta bebek cesedi bulundu
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Arnavutköy'deki Asri Mezarlığı'nda yapılan gece devriyesinde bir güvenlik görevlisi, mezarların arasında hareketsiz yatan bir bebek fark etti. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Arnavutköy'de bir mezarlıkta erkek bebek cesedi bulundu. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bebeğin yaklaşık 3 ila 6 aylık olduğu öğrenilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset, otopsiye gönderildi.

HEMEN TELEFONA SARILDI

Olay, Arnavutköy'e bağlı Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta gece devriyesi yapan özel güvenlik görevlisi Mesut Durmuş, mezarların arasında hareketsiz yatan bir bebek fark etti. Görevli durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, sağlık ekipleri, yerde yüzüstü yatar halde bulunan erkek bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

VÜCUDUNDA KAN İZLERİ BULUNDU

Üzerinde kıyafet bulunan ve vücudunda kan izleri olduğu belirlenen bebeğin yanında bir de battaniye bulundu. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de detaylı çalışma yürüttü. Hayatını kaybeden bebeğin cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de mezarlıkta bebek cesedi bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sait Demirel:
    Allah'ım yorum yapacak kelime bulamıyorum rabbim ıslah etsin sizleri onca insanların tüp Bebek merkezlerine gidip de milyarlarca para verip bebek sahibi olmak için uğraşırlar bunlarda öldürüp mezarlıklara atarlar helak olucaz bunlar yüzünden 8 0 Yanıtla
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