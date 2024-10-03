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Arnavutköy'de Çatı Yangını

İstanbul Arnavutköy'de bir binanın çatısı yandı, yangın yan binaya sıçramadan söndürüldü.

03.10.2024 20:23
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Arnavutköy'de 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Alevler yan binaya sıçramadan söndürüldü

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler yan binaya sıçramadan söndürülürken, yanan çatı dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yan binaya sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangının ilk anlarında yükselen alevler ve dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü. Panik olan vatandaşlar sokağa dökülürken, çatının yandığı anlar ve yangın esnasında yaşananlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Öte yandan, ekiplerin yanan çatıdaki çalışması dron kamerası tarafından havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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