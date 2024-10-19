Arnavutköy'de Çocuk Kavgası

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Arnavutköy'de bir grup çocuk, acımasızca tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde gece saatlerinde bir grup çocuk, cadde ortasında birbirine acımasızca saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup çocuk arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişilik çocuk grup arasındaki tekme ve yumruklu acımasız kavga, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Bir müddet birbirine acımasızca saldıran çocuklar birbirlerine küfür ve hakaret ederek, çevredekilerin de araya girmesiyle dağıldığı görülüyor.