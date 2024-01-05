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Arnavutköy'de Dolandırıcılık Girişimi Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Dolandırıcılık Girişimi Kameraya Yansıdı

Arnavutköy'de bir kuaför, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kadını takip ederek polise ihbarda bulundu. Kadının kendini tokatlayarak itiraf ettiği anlar, kuaförün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadın, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Arnavutköy\'de Dolandırıcılık Girişimi Kameraya Yansıdı
05.01.2024 - 14:41,  Güncelleme: 15:00
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Arnavutköy 'de iddiaya göre, bir kuaför; dolaştığı binalardan ve yoldan geçen sürücülerden zor durumda olduğunu iddia ederek para isteyen kadını takip etti. Kuaför, kadını yine bir vatandaşı dolandırdığı esnada görünce dükkanına götürerek polise ihbarda bulundu. Polisi beklerken kadının kendini tokatlayarak yaptıklarını itiraf ettiği anlar, kuaförün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kadın, rastgele binalardaki zillere basıp ve yoldan geçen araçları durdurarak oradakilere yolda kaldığını söyledi. Zor durumda olduğunu öne sürerek para isteyen kadını mahalledeki bir kuaför uzun süre takip etti. Kadını yine başka bir vatandaşa yardıma ihtiyacı olduğunu anlatırken gören kuaför, dükkanına götürerek polise ihbarda bulundu. Kadının dükkandan çıkmasını engelleyen kuaför, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde kadının, dolandırıcılık yaptığını kendini tokatlayarak itiraf ettiği ve "Çocuklarımın üzerine yemin ederim yapmayacağım. Beni öldürürler. Eşim beni boşar" dediği görüldü. İhbar üzerine dükkana polis ekipleri sevk edildi. Konuya ilişkin yakalanan kadının, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Kuaför, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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