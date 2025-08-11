Arnavutköy\'de Düğünde Havaya Ateş Açıldı

İstanbul Arnavutköy'de ilçesi düğün için bir araya gelen grubun içindeki bazı kişilerce havaya ateş açıldı. Magandalar cep telefonu ile görüntülendi.
Arnavutköy ilçesi Gençosman Caddesi'nde düğün için bir araya gelen grup içindeki bazı kişiler havaya ateş etti. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili yasal süreç kapsamında inceleme başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
