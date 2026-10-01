Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi, molozlar iki araca zarar verdi, sürücü yaralandı

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi, molozlar iki araca zarar verdi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy'de seyreden hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kasanın molozları yoldan geçen iki otomobile zarar verirken kazada sürücü yaralandı, bölgede yoğun trafik oluştu.
Arnavutköy'de seyir halinde hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kamyonun kasasında bulunan molozlar yoldan geçen iki otomobile zarar verdi. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı. Bölgede yoğun trafik oluştu.
Kaynak: İHA
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