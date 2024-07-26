Arnavutköy'de İETT otobüsü su gideri kanalına düştü, faciadan kıl payı dönüldü - Son Dakika
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Arnavutköy'de İETT otobüsü su gideri kanalına düştü, faciadan kıl payı dönüldü

İstanbul Arnavutköy'de Taşoluk Peronlar-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi seferini yapan bir İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybederek yağmur suyu kanalına düştü. Otobüsteki panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, kaza sonrasında oluşan trafik dron ile havadan görüntülendi.

26.07.2024 00:25
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Arnavutköy'de İETT otobüsü su gideri kanalına düştü, faciadan kıl payı dönüldü

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde Taşoluk Peronlar- Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi seferini yapan IETT otobüsü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine yağmur suyu kanalına düştü. Otobüsteki panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. otobüs ve trafik dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi memba ışıkları mevkiinde gerçekleşti. iddiaya göre Taşoluk Peronlarından kalkan otobüs, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne doğru ilerlediği esnada sürücüsü otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Manevra yapan otobüs otoyol kenarında yağmur suyu gideri kanalına düştü. Sabah saatleri olması nedeniyle hastaneye giden onlarca vatandaş panik halinde otobüsten tahliye edildi. Kazadan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.

Kazaya karışan otobüs ve trafik dron ile havadan görüntülendi

Kaza sonrasında kazaya karışan otobüs ve kaza nedeniyle oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüsün yağmur suyu kanalına düştüğü ve askıda kaldığı görüldü. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Kaynak: İHA

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