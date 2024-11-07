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Arnavutköy'de kaçak döküm suçüstü görüntülendi

Arnavutköy'de döküm sahasına para ödememek için, ormanlık alana hafriyat döktü

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonu döküm sahasına para ödememek için hafriyatı kaçak şekilde ormanlık alana döktü. Kaçak döküm cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan orman yolu kenarına gelen bir hafriyat kamyonu, döküm sahasına ödeyeceği paradan kaçmak için dorsesinde bulunan hafriyatı kaçak şekilde ormanlık araziye döktü. Döküm yapan kamyon o esnada orada bulunan bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde dökümü gerçekleştiren kamyonun hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.