Arnavutköy'de kaçak döküm suçüstü görüntülendi
Arnavutköy'de döküm sahasına para ödememek için, ormanlık alana hafriyat döktü
İSTANBUL - Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonu döküm sahasına para ödememek için hafriyatı kaçak şekilde ormanlık alana döktü. Kaçak döküm cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan orman yolu kenarına gelen bir hafriyat kamyonu, döküm sahasına ödeyeceği paradan kaçmak için dorsesinde bulunan hafriyatı kaçak şekilde ormanlık araziye döktü. Döküm yapan kamyon o esnada orada bulunan bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde dökümü gerçekleştiren kamyonun hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de Kaçak Döküm Suçüstü - Son Dakika
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