Arnavutköy'de Kaçak Döküm Suçüstü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de Kaçak Döküm Suçüstü

Hafriyat kamyonu, döküm sahasına para ödememek için ormanlık alana kaçak döküm yaptı.

07.11.2024 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de kaçak döküm suçüstü görüntülendi

Arnavutköy'de döküm sahasına para ödememek için, ormanlık alana hafriyat döktü

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonu döküm sahasına para ödememek için hafriyatı kaçak şekilde ormanlık alana döktü. Kaçak döküm cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan orman yolu kenarına gelen bir hafriyat kamyonu, döküm sahasına ödeyeceği paradan kaçmak için dorsesinde bulunan hafriyatı kaçak şekilde ormanlık araziye döktü. Döküm yapan kamyon o esnada orada bulunan bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde dökümü gerçekleştiren kamyonun hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, İstanbul, Güvenlik, Bolluca, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Kaçak Döküm Suçüstü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 23:36:11. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Kaçak Döküm Suçüstü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.