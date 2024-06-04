Arnavutköy'de kardeş kavgası kanlı bitti, şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de kardeş kavgası kanlı bitti, şüpheli yakalandı

Arnavutköy'de iki kardeş arasında çamaşır makinesi alacakları para nedeniyle çıkan kavgada, kardeşlerden biri diğerini bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, Bilecik'te yakalanarak İstanbul'a getirildi ve polise verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve pişman olduğunu söyledi.

04.06.2024 16:19
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Arnavutköy'de iki kardeş, babalarına çamaşır makinesi alacakları para nedeniyle kavga etmiş, kanlı biten kavga esnasında kardeş, peş peşe bıçak darbeleriyle ağabeyini yaralamış, hastaneye kaldırılan kardeşi Cemil Taşdemir hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Bilecik'e kaçan şüpheli Seyfi Taşdemir polis ekipleri tarafından yakalanarak İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli polise verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve yaptığından dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, 1 Haziran günü Arnavutköy Merkez Mahallesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre 41 yaşındaki Cemil Taşdemir ile kardeşi 33 yaşındaki Seyfi Taşdemir arasında babalarına çamaşır makinesi alacakları para nedeniyle kavga çıktı. Parkta yaşanan kavga sırasında Seyfi Taşdemir, ağabeyi Cemil Taşdemir'i bıçaklayarak yaraladı. Daha sonra olay Seyfi Taşdemir olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan Cemil Taşdemir, vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cemil Taşdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan Seyfi Taşdemir'i yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda olaydan sonra Bilecik'e kaçtığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Bir arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen şüpheli yakalanarak İstanbul'a getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alınan şüpheli emniyetteki ilk sorgusunda suçunu itiraf ettiği ve yaptığından pişman olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de kardeş kavgası kanlı bitti, şüpheli yakalandı - Son Dakika

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