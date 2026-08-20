Arnavutköy'de Kavga Cami Avlusuna Taşındı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Kavga Cami Avlusuna Taşındı

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İki grup arasında Arnavutköy'de çıkan kargaşada polis biber gazı ile müdahale etti. Kavga cami avlusuna taşındı.

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesine rağmen ilginç görüntülerle devam etti. Tarafları birbirinden uzaklaştırmak isteyen polis ekipleri gruplardan birini cami avlusuna alırken, şahıslar bu kez avlunun demirlerinin üzerinden karşı tarafa saldırmaya ve taş atmaya çalıştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Arnavutköy'de Hacımaşlı yolu olarak bilinen ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş atarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri birbirlerine saldırmaya devam eden grupları ayırmakta güçlük çekti. Tarafların el-kol ve yüz hareketleriyle birbirlerini kışkırtmaya devam etmesi üzerine ekipler biber gazıyla müdahalede bulundu. Biber gazından etkilenen bazı şahısların yerde yuvarlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ayırdı, kavga cami avlusunda devam etti

Kavgayı sonlandırmak ve grupların yeniden karşı karşıya gelmesini engellemek isteyen polis ekipleri, taraflardan birini bölgedeki caminin avlusuna aldı. Ancak gerginlik burada da sona ermedi. Cami avlusundaki şahıslar demirlerin üzerinden çıkmaya çalışarak karşı gruba saldırmak istedi. Taraflar aralarında mesafe bulunmasına rağmen birbirlerine taş atmaya devam etti.

Attığı taş karşı gruptaki şahsın kafasına geldi

Güvenlik kamerası görüntülerinde şahıslardan birinin karşı gruba doğru taş fırlattığı, taşın kavga ettiği kişilerden birinin kafasına isabet ettiği görüldü. Taşın isabet ettiği şahsın yaşadığı şaşkınlık da kameraya yansıdı. Bir yandan polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışırken, diğer yandan gruptakilerin demirlerin arkasından birbirlerine bağırması, yüz ve el-kol hareketleriyle karşı tarafı kışkırtmaya devam etmesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Kavganın ormanlık alanda başlamasından cami avlusuna taşınmasına kadar yaşananlar; tarafların birbirlerine taş atmaları, polisin biber gazıyla müdahalesi, bazı şahısların yerde yuvarlanması, demirlerin üzerinden karşı tarafa ulaşmaya çalışmaları ve atılan taşın bir kişinin kafasına isabet etmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Camii avlusu demeden saldırmaya devam ettiler, çay bahçesini darmadağın ettiler

Ormanlık alanda başlayan kavgayı ayırmaya çalışan polis ekipleri grupları kontrol altına almak için destek ekipler gelene kadar bir grubu camii avlusuna tuttu. Şahıslar camii avlusu demeden birbirini kışkırtmaya, camii avlusunda bulunan çay oacağındaki sandalye ve masalarla saldırılarına devam etti. Camii avlusu demeden birbiriyle kavga eden şahıslar polisin güçlükle yapabildiği müdahale sonucunda gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Kavga, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de Kavga Cami Avlusuna Taşındı - Son Dakika

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