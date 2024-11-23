Arnavutköy'de Kız Çocuğuna Araç Çarpıp Kaçtı

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Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçen bir otomobil sürücüsü, kız çocuğuna çarptı. Otomobil sürücüsü çocuğa çarptıktan sonra olay yerinden kaçarken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 16.00 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ece Nur B. isimli bir kız çocuğu trafik ışıklarında karşı yola geçmek için bekledi. Otomobillere kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, ışıkta durmayan bir otomobil sürücüsü çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, araç sürücüsü kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kırmızı ışıkta geçerken kız çocuğuna çarpıp kaçan sürücünün o anları araç kamerasına yansıdı. - İSTANBUL