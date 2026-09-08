Arnavutköy'de makas atan 2 sürücüye görüntülü ihbarla 181 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Arnavutköy'de makas atan 2 sürücüye görüntülü ihbarla 181 bin lira ceza kesildi

Arnavutköy\'de makas atan 2 sürücüye görüntülü ihbarla 181 bin lira ceza kesildi
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Arnavutköy'de bir vatandaşın görüntüleyip ihbar ettiği, trafikte makas atan iki otomobilin sürücülerine toplam 181 bin lira para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konulurken, araçlar da 60 gün trafikten men edildi.

Arnavutköy'de bir vatandaş, trafikte art arda şerit değiştirerek makas atan 2 otomobili görüntüleyip emniyete ihbarda bulundu. Polis ekiplerince tespit edilen 2 sürücüye toplam 181 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Araçlar da 60 gün trafikten men edildi.

Olay, 6 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan 34 NHZ 679 plakalı otomobil ile 34 NAG 704 plakalı kırmızı Opel marka otomobil, araçların arasında art arda şerit değiştirerek ilerledi.

O sırada trafikteki bir vatandaş, 2 otomobilin makas atarak ilerlediği anları kaydetti. Vatandaş, çektiği görüntülerle birlikte durumu emniyet ekiplerine ihbar etti.

Vatandaşın görüntülü ihbarı üzerine harekete geçtiler

İhbarın ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri görüntüleri incelemeye aldı. Plakalar üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda araç sürücülerinin Muhammed Ali Y. ve Tunahan Ö. olduğu tespit edildi.

181 bin lira ceza kesildi

Yapılan işlemlerde 34 NHZ 679 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammed Ali Y.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G ve 73/B maddeleri kapsamında 91 bin lira, 34 NAG 704 plakalı otomobilin sürücüsü Tunahan Ö.'ye ise 46/2-G maddesi kapsamında 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

İki sürücüye toplam 181 bin lira ceza kesilirken, sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. İki otomobil de çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürülerek 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan 2 otomobilin trafikte art arda şerit değiştirerek makas attığı anlar, ihbarda bulunan vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de makas atan 2 sürücüye görüntülü ihbarla 181 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de makas atan 2 sürücüye görüntülü ihbarla 181 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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