Arnavutköy\'de Manda Kazası: 3 Yaralı

İstanbul Arnavutköy'de, başıboş bir mandanın aniden yola fırlaması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet ve ticari aracın karıştığı olayda 3 kişi yaralandı, manda ise telef oldu.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi, Bolluca- İhsaniye Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde kontrolsüz şekilde yola çıkan sahipsiz bir mandaya ilk olarak seyir halindeki bir motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlerin altına sıkıştı. Ardından kazayı son anda fark eden bir ticari araç sürücüsü, kazaya karışmamak için manevra yapmak istedi ancak başaramayarak aynı mandaya çarptı. Manda olay yerinde telef olurken, kazaya karışan araçlarda da ağır maddi hasar oluştu.

Kazada 3 kişi yaralandı 1'inin durumu ağır

Öte yandan kazada 3 kişi yaralanarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Başıboş mandanın kime ait olduğu henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL