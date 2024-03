3.Sayfa

Arnavutköy'de mevlit yemeğinde onlarca kişi zehirlendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de asker mevlidinde dağıtılan yemeği yiyen çok sayıda vatandaş zehirlendi. Rahatsızlanan vatandaşlar, ambulansla Arnavutköy Devlet hastanesine kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Durusu Mahallesi Uğuralp Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde oğlu askere gidecek olan bir vatandaş, komşularını mevlit yemeğine davet etti. Mevlide gelip dağıtılan yemekten yiyen vatandaşlardan bazıları birkaç saat sonra rahatsızlanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Zehirlenen vatandaşlar, ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişinin ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Konu ile ilgili konuşan mahalle sakini Tarkan Yalçın, "Yeğenimin asker gecesini yapıyorduk. Mevlit okuttuk. Burada bir yemek verdik. Bu yemekten dolayı zehirlenme olmuş. Şu an hastanedeyiz. Tüm yaralılar şu an iyi. Sadece mide bulantısı ve kusma oldu. Hepsinde etki göstermemiş. Bünyesi zayıf olan kişilerde etki göstermiş. Doktorlar ile konuştuk. Şu an da herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Yemekten sonra rahatsızlanan Bahar Çayır ise, "Biz de komşuyuz. Komşumuzun asker mevlidine gittik. Ben bir de mide ameliyatlıyım. Yemeği 2-3 kaşık yedim ama zehirlenmişim. Çok şükür şimdi iyiyiz. Yemekte tavuklu pilav ve helva vardı" diye konuştu.

Olayı anlatan bir başka mahalleli Ahmet Hundi, "Aşağı yukarı 50 kişi rahatsızlandı. Mevlidi yapan teyzem, pilavı kendilerinin yaptığını ama tavuğu cuma günü aldıklarını söyledi. Dolaba koyduktan sonra kaynatıp pilavın üstüne koymuşlar. 16.00 sıralarında yediler. Akşam saatlerinde belirtiler başladı. Kusma, ishal gibi belirtiler oldu. Çoğunda fazla bir şey yok ama durumu ağır olanlar da var. Doktorlarımız ilgileniyor. Allah razı olsun" dedi.