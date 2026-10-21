Arnavutköy'de park halindeki kamyona çarpan servis minibüsünde 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de park halindeki kamyona çarpan servis minibüsünde 9 kişi yaralandı

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Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında servis minibüsü, park halindeki kamyona çarptı. Minibüsteki 12 kişiden 9'u hafif yaralandı; yaralılardan 8'i ambulansla hastaneye kaldırıldı, 1'i ayakta tedavi edildi ve cadde trafiğe kapatıldı.

Arnavutköy'de servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada, 9 kişi hafif bir şekilde yaralandı.

Kaza, Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü, cadde üzerinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle içerisinde 12 kişinin bulunduğu minibüsteki 9 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir yaralı ise ayakta tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattıkları öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın ardından Fatih Caddesi'nin Arnavutköy girişini trafiğe kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Paşa MahallesiAcil Durum3. SayfaOtomobilGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de park halindeki kamyona çarpan servis minibüsünde 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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